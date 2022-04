Afrit Linkeroever en Blancefloerlaan afgesloten voor verkeer naar Linkeroever

Van maandagochtend 25 april tot vrijdagnamiddag 13 mei wordt op Linkeroever in Antwerpen gewerkt aan het wegdek van de Blancefloerlaan in Linkeroever. Het verkeer is er onderbroken tussen de afrit Linkeroever van de Antwerpse ring en de Huges C. Pernathlaan in de richting van Antwerpen.