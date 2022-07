Afrekeningen in Antwerps drugsmilieu stapelen zich op: al tien doden in tien jaar

AntwerpenDe afrekening in de Van Cortbeemdenlei is de zoveelste die gelinkt wordt aan het Antwerpse drugsmilieu. Vrijdagavond werd de 44-jarige Nederlandse drugscrimineel Ricardo G. op straat doodgeschoten. Om de zoveel tijd moet een crimineel zijn betrokkenheid bij drugshandel met zijn leven bekopen. Het begon tien jaar geleden met de liquidatie van een Nederlands-Marokkaanse crimineel op de oprit van het voormalige Cresthotel in Borgerhout. Wat waren de andere liquidaties? Zijn de daders al gepakt en veroordeeld?

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier.

24 januari 2022: Bled Muca

Bled Muca (39) werd doodgeschoten toen hij uit zijn auto stapte aan zijn appartement in de Graaf van Ertbornstraat in Aartselaar. Hij werd op de stoep afgemaakt met enkele kogels in het hoofd. De Albanese media omschreef hem als “de rechterhand van de broers Florenc en Ardjan Capja”. De Capja-clan uit de stad Elbasan wordt verantwoordelijk geacht voor tien afrekeningen in het Albanese misdaadmilieu. Ook drugshandel is een vaste bron van inkomsten van de Albanezen. Vorige maand zijn vier Albanese verdachten gearresteerd voor hun betrokkenheid bij de moord. Zij ontkennen in alle talen. De mannen zitten in de gevangenis in Antwerpen.

Volledig scherm Bled Muca werd gezocht door de Albanese justitie. © De Roeck / abcnews.al

15 maart 2019: Uri Zerihun

De 21-jarige Israëli Uri Zerihun werd dood teruggevonden toen een binnenschipper aan het Kattendijkdok een sporttas zag drijven. In de tas stak het stoffelijke overschot van de joodse Zerihun. Het stoffelijke overschot vertoonde schotwonden. De moord vond plaats in een appartement in de Kronenburgstraat in Antwerpen. Vermoedelijk was Uri Zerihun naar Antwerpen gelokt door twee Israëlische neven. Zij zouden hem inzetten voor xtc-smokkel. De neven mochten Israël niet meer binnen omdat ze gezocht werden door justitie. De jonge Zerihun weigerde mee te spelen in de smokkel en moest die weigering met de dood bekopen. Drie verdachten, Levi B. en zijn neven Netanel en Adir K. schuiven elkaar de schuld in de schoenen. Zij zitten in voorarrest in Antwerpen.

Volledig scherm Een van de verdachten tijdens de reconstructie van de moord in de Kronenburgstraat. © Jasper van der Schoot

6 december 2018: Raouf Ben Alita (41)

De 41-jarige Raouf Ben Alita uit Temse werd dood aangetroffen naast een brandende Range Rover, die was gedumpt net over de grens in Kloosterzande. Hij was doodgeschoten. Ben Allita was in juni 2014 opgepakt na een grootschalig onderzoek van twee jaar naar een drugslijn tussen Zuid-Amerika en Antwerpen. Bij huiszoekingen in Sint-Niklaas, Temse, Stekene, Lokeren, Zwijndrecht en Dendermonde werden toen een halve ton cocaïne, 620.000 euro en vijf vuurwapens gevonden. Het drugsproces werd stilgelegd omdat er discussie ontstond over de inzet van een undercoveragent.Voor de moord op Ben Allita werden drie verdachten opgepakt. Het gaat om Michel Z. (48), zaakvoerder van garage Vintage Cars House in Stekene, en twee Nederlanders. Michel Z. was in een vorig leven nog materiaalman bij voetbalclub Feyenoord.

Volledig scherm LInks: moordverdachte Michel Z. Foto rechts: slachtoffer Raouf Ben Alita (41). © rv

5 oktober 2018: Mourad Kharbouch, De Generaal

Het stoffelijke overschot van Mourad Kharbouch werd aangetroffen in een brandende auto op de Sloepenweg vlakbij de Royserssluis. De Franse drugscrimineel was doodgeschoten en in een tapijt gewikkeld. Hij was afkomstig uit Duinkerken en heeft daar tien jaar in de cel gezeten, voornamelijk voor hasjhandel. De Franse justitie voert het onderzoek. De eigenaar van de uitgebrande auto werd aanvankelijk opgepakt. Hoever het onderzoek momenteel staat, is onduidelijk.

Volledig scherm De brandweer kreeg na middernacht een oproep voor een brandend voertuig op het parkeerterrein aan de Sloepenweg, achter het Eilandje. Toen ze ter plaatse kwam, bleek er zich een persoon in het voertuig te bevinden. Die was reeds overleden. © Marc De Roeck

29 december 2017: Samir El Bartali

Samir El Bartali (29) uit Deurne werd doodgeschoten toen hij zijn appartement verliet aan de Socratesstraat in Rotterdam. De broer van Mourad ‘Gino’ en Ilyas El B. was in 2015 veroordeeld tot drie jaar celstraf voor het organiseren van uithalingen van cocaïne in de Antwerpse haven. Samir verhuisde naar Nederland om aan zijn gevangenisstraf te ontsnappen. Op 29 december 2017 werd hij aan zijn appartement in de Socratesstraat in Rotterdam doodgeschoten. Het Nederlandse openbare ministerie organiseerde een oproep tot getuigen. Wie de gouden tip geeft, maakt kans op 20.000 euro aan tipgeld.

Volledig scherm De robotfoto van de verdachte die wordt gezocht voor de moord op Samir El Bartali. © Opsporing Verzocht

29 september 2017: Ronald Brakmanis

De Letse man Ronald Brakmanis werd doodgeschoten bij een misgelopen drugsdeal in een woning op de Oude Steenweg in Grobbendonk. Surinamer Miquel Bouterse uit Essen wilde zes kilogram cocaïne kopen en onderhandelde over de prijs. Die varieerde van 28.000 tot 32.000 euro. De verkopers wilden eerst geld zien voor ze alle blokken cocaïne bovenhaalden. Bouterse trok een pistool en schoot Ronald Brakmanis dood. In het hof van assisen argumenteert Bouterse tevergeefs dat hij bang was dat Brakmanis hem zijn geld wilde afnemen. Assisen veroordeelde Bouterse tot 24 jaar celstraf.

Volledig scherm Miquel Bouterse (foto) schoot Ronald Brakmanis neer bij een mislukte ripdeal. © BELGA

21 september 2017: Stefaan Bogaerts (55)

Stefaan Bogaerts was zaakvoerder van een containerfirma in de Antwerpse haven, maar was door financiële problemen in het drugsmilieu verzeild geraakt. Containers van Bogaerts werden in Antwerpen onderschept met een lading cocaïne verstopt in de bodem. Een moordcommando van de motorbende Caloh Wagoh lokte hem naar Spijkenisse en schoot hem daar achter het stuur van zijn auto dood. Het kopstuk van Caloh Wagoh, Delano ‘Keylow’ R. (52), is zopas in Amsterdam veroordeeld tot levenslange opsluiting.

Volledig scherm Negentien verdachten, allemaal lid van de motorbende Caloh Wagoh, stonden terecht. Vier van hen werden beschuldigd van de moord op Stefaan Bogaerts (r.) © ANP/rv

7 juli 2016: Abdelkader Bouker (46)

De Antwerpse drugscrimineel Abdelkader Bouker (46) werd ontvoerd vlakbij de Meir toen hij onderweg was naar een restaurant waar zijn vrouw zat te wachten. Bouker was in 2015 op een hotelparking langs de Antwerpse Ring gepakt met een lading van 320 kilogram cocaïne. De drugs waren bedoeld voor Housseine Ait S. Hij eiste dat Bouker die verloren drugs zou betalen. Toen die dat niet deed, liet hij hem ontvoeren. Drie zware jongens uit het Parijse misdaadmilieu werden voor de ontvoering veroordeeld tot twaalf jaar celstraf.

Volledig scherm De vermiste Abdelkader 'De Jood' Bouker zat samen in drugszaken met Mohamed El H. op wiens woning enkele aanslagen werden gepleegd. © Marc De Roeck

30 oktober 2014: Hicham Yachou

Hicham Yachou was met zijn neef Mourad aan het rondrijden toen hij door Boualam Chih werd aangevallen. Chih stond bij Mourad in het krijt omdat hij een kilo cocaïne nog moest afrekenen. Daarover was al enige tijd spanning tussen Chih en Mourd Yachou. Boualam stapte achteraan in de auto bij de twee neven en loste een schot. Hicham Yachou werd dodelijk getroffen. Hij strompelde tot aan het Stuivenbergziekenhuis, maar overleed op de trappen van de spoedafdeling. Boualam Chih, broer van de pas opgepakte drugscrimineel ‘De Algerijn’, is veroordeeld tot twintig jaar cel.

Volledig scherm De 30-jarige Hicham Yachou werd vlakbij het Stuivenbergziekenhuis doodgeschoten © Patrick Lefelon

1 oktober 2012: Najib Bouhbouh

De Amsterdams-Marokkaanse crimineel Najib Bouhbouh was in oktober 2012 naar Antwerpen gekomen om te bemiddelen tussen verschillende drugsbendes. Er was namelijk een conflict ontstaan over de diefstal van tweehonderd kilogram cocaïne uit de Antwerpse haven. De Turtles, een drugsfamilie uit Borgerhout, zou er met die lading vandoor zijn gegaan. Toen hij buiten stapte uit het Cresthotel werd hij door twee personen neergekogeld. De mannen hadden net voordien het commando ‘Wij komen nu’ gekregen van opdrachtgever Benaouf Adaoui (31), bijgenaamd De Lange. Hij werd in Amsterdam veroordeeld tot twaalf jaar cel. De moord op Bouhbouh was de start voor een golf van liquidaties binnen de Mocromaffia van Amsterdam.

Volledig scherm Slachtoffer Najib Bouhbouh. © KOS