Afperser die zich uitgaf voor politieagent riskeert 4 jaar celstraf: “Hij liet het slachtoffer geld afhalen en ging winkelen met een gestolen VISA-kaart”

AntwerpenDe 52-jarige Mohamed I. verscheen maandag voor de rechtbank omdat hij zich meermaals had uitgegeven als politieagent om zo mensen op te lichten. Hij deed alsof hij zijn slachtoffers controleerde, beschuldigde hen onterecht van misdrijven en vroeg dan om hun gsm’s af te geven en ook geld af te halen om hun ‘boetes’ te betalen. “Toen een slachtoffer slechts 20 euro kon afhalen, liet hij hem nog iets kopen in de nachtwinkel voor 15 euro.”

“De eerste feiten vonden plaats op 20 november vorig jaar,” vertelde de procureur des Konings. “Om iets over middernacht sprak beklaagde twee slachtoffers aan toen ze rondreden met de auto. Hij vroeg om hun identiteitskaart en beschuldigde hen van rijden onder invloed. Niettemin bood hij de mannen een onmiddellijke minnelijke schikking aan om de zaak zo te kunnen laten.”

Eén van de slachtoffers gaf aan het gedrag van Mohamed verdacht te vinden, maar nam geen risico omdat hij erg overtuigend overkwam. “Beklaagde nam plaats achter het stuur en reed met het duo naar een bankautomaat. Daar haalde één van hen 500 euro af. Ook moest hij nog 90 euro afgeven omdat hij die op zak had. Tot slot liet hij hen ook nog hun beide gsm’s afgeven. Eén van de slachtoffers geeft aan nog steeds bedroefd te zijn om het verlies van onder meer de foto’s op de gsm en zegt door het incident een algemeen wantrouwen jegens andere mensen te hebben opgebouwd.”

Quote Toen hij om de codes van zijn bankkaar­ten vroeg, gaf het slachtof­fer die ook. Hij had de schrik flink te pakken. Met de gestolen VI­SA-kaart heeft Mohamed nadien nog geld afgehaald en inkopen gedaan. Procureur des Konings

Shoppen met gestolen bankkaart

Deze modus operandi herhaalde de Borgerhoutenaar nog zeker vier keer. “Op 11 december sprak hij een ander slachtoffer aan omdat die aan het wildplassen was. Deze keer deed hij ook alsof hij met een collega communiceerde via een oortje. Mohamed fouilleerde het slachtoffer, maar zei enkel geld te willen. Het slachtoffer moest van hem 50 euro afhalen, maar toen hij slechts 20 euro kon afhalen, liet hij hem nog iets kopen in de nachtwinkel voor 15 euro. Zijn gsm moest hij ook afgeven.”

Bij een derde slachtoffer nam hij ook de gsm af en zei hij dat de man ‘s anderendaags het toestel op het politiekantoor zou kunnen afhalen. Toen de man dat probeerde, kreeg hij te horen dat er nooit een politietussenkomst was geweest en besefte hij dat hij was opgelicht. “Een vierde man fouilleerde hij op 22 december en hij vroeg hem om zijn zakken leeg te maken,” ging de procureur verder. “Toen hij om de codes van zijn bankkaarten vroeg, gaf het slachtoffer die ook. Hij had de schrik flink te pakken. Met de gestolen VISA-kaart heeft Mohamed nadien nog geld afgehaald en inkopen gedaan.”

Inbraak op studentenkot

Vrijwel alle slachtoffers herkenden Mohamed op foto’s en op camerabeelden. De camerabeelden van zijn laatste ‘interventie’ maakten dat de politie hem begin januari konden traceren en oppakken. Hij had inderdaad een kaartje bij met het logo van de Antwerpse politie. Ook had hij een harde schijf en powerbank in zijn bezit tijdens de arrestatie, die hij had gestolen tijdens een inbraak in een studentenkot de dag voor zijn arrestatie. Hij beweerde echter dat hij die spullen gekregen had van een goede vriend.

Quote Mijn cliënt kwam vrij zonder reclasse­ring. Zijn vrouw en zoon waren terugge­gaan naar Marokko, veel vrienden had hij niet meer en zijn familie stond niet voor hem klaar. Ook zou zijn uitkering een paar maanden worden geschorst. Olivia Vermeersch, advocate Mohamed I.

Mohamed I. had bovendien een uitgebreid strafblad en zat tussen augustus 2016 en augustus 2021 in de cel. “In plaats van sinds zijn vrijlating te proberen zijn toekomst uit te bouwen, besloot hij opnieuw te leven op de kap van potentiële slachtoffers. Daarom vorder ik nu een effectieve straf van 4 jaar en een boete van 1.600 euro voor afpersing bij nacht, informaticabedrog en diefstal.” zo eindigde de procureur. Twee slachtoffers eisten samen al zeker 7.000 euro schadevergoeding.

Financiële problemen

Zijn advocate Olivia Vermeersch maakte duidelijk dat haar cliënt de meeste feiten niet betwistte. Twee ervan schonden zijn typische M.O., waardoor er volgens haar gerede twijfel was om hem als dader aan te wijzen. “Wat de diefstal van de harde schijf en de batterij, daar weet mijn cliënt niets van,” ging ze verder. “Volgens hem waren die aangekocht en die piste is door de politie helemaal niet meer verder onderzocht.”

Volgens hem had hij ook geen eerlijke kans gekregen na zijn vrijlating uit de gevangenis. “Mijn cliënt kwam vrij zonder reclassering. Zijn vrouw en zoon waren teruggegaan naar Marokko, veel vrienden had hij niet meer en zijn familie stond niet voor hem klaar. Ook zou zijn uitkering een paar maanden worden geschorst. Financieel was het dus inderdaad moeilijk, maar het is al te makkelijk om te zeggen dat hij gewoon had moeten proberen zijn toekomst uit te bouwen. Hij begon na zijn vrijlating met een enorme achterstand.”

Op 16 mei horen we wat de rechtbank over hem beslist.

