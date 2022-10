Advocaten Total pleiten vrijspraak voor explosie die twee reparateurs doodde: “Er was geen wettelijke verplichting om hen te begeleiden.”

German Duran Pacheco (30) en William van Robbroeck (29), twee werknemers van de firma Team Industrial Services Belgium, gingen op 19 november 2013 naar de Total-raffinaderij in de Antwerpse haven om een herstelling uit te voeren aan een lekkende klep waar al eerder een klem omheen was geplaatst. De mannen begaven zich naar de klep waarvan ze dachten dat ze die moesten herstellen, maar ze bleken de verkeerde te hebben uitgekozen. Dat kwam mede omdat ze niet door een medewerker van Total begeleid werden naar de correcte klep. Helaas begaven de bouten van de bewuste klep het net op het moment dat zij ervoor stonden, wat leidde tot een gigantische explosie. Het kostte hen hun leven.

Tijdens de zitting van vorige week haalden zowel de arbeidsauditeur als de advocaten van de nabestaanden van German en William al aan dat een groot deel van de verantwoordelijkheid voor hun dood lag bij TotalEnergies, omdat zij nagelaten hadden om de monteurs voldoende te informeren over hun taak en evenzeer hen niet naar hun werkplek hadden begeleid. Daar was meester Everaert, die Total vertegenwoordigde het evenwel niet mee eens.

Ze moesten niet begeleid worden

“Er was geen wettelijke verplichting om hen te begeleiden, want hun opdracht werd destijds niet als risicovol beschouwd”, zei hij. “Ze beschikten bovendien over de dagautorisatie, waarop de klepnummer duidelijk vermeld stond. Ze waren voldoende geïnformeerd, wisten waar ze moesten zijn, maar vergisten zich van locatie.” Het klepnummer was echter in bijzonder kleine letter geschreven.

De advocaten legden er ook de nadruk op dat volgens hen de explosie niet te voorspellen was. Hij was tenslotte in 1990 fout geïnstalleerd door SPA Sitindustrie, en twee andere onderaannemers, die onder meer de klep moesten controleren op latere tijdstippen, hadden dit niet opgemerkt. “Zoiets had zich nog maar één keer eerder voorgedaan, in Californië in 1981, maar dan zonder slachtoffers. Er werd echter niets over gepubliceerd, waardoor het dus geen gekend risico was waartegen Total maatregelen had kunnen nemen.” aldus Everaert. Hij pleitte Total volledig vrij.

Risico was niet bekend

Team Industrial Services, dat de werkgever van de twee monteurs was, deed hetzelfde. Zij zouden volgens arbeidsauditeur Wyckaert onvoldoende risicoanalyses hebben uitgevoerd en eveneens geen instructies hebben meegegeven toen ze German en William ongepland naar Total stuurden. Ook zou er een rekenfout gemaakt zijn, zonder dewelke een andere klem rond de klep zou zijn geplaatst.

“Maar volgens de deskundige had dat de ontploffing niet kunnen vermijden. Wij betwisten die rekenfout niet, maar ze is niet relevant voor de oorzaak van het ongeval, want die klep was sowieso een tijdbom.” pleitte meester Torrekens.

Volgens de advocaten zijn sinds het dodelijke ongeval procedures en methodes aangepast opdat dit soort zaken niet meer zou kunnen gebeuren. Ze blijven er echter op hameren dat het niet te voorzien was en het risico niet gekend was.

