Advocaat vrouw die op Kiel werd vermoord door ex-partner: “Man had haar twee maanden geleden al eens neergestoken, procureur vond contactverbod niet nodig”

Antwerpen Dealer gevat nadat hij zijn auto aan de kant zette om opvallend veel berichtjes te sturen

De wijkondersteuningsteams van de Antwerpse politie hebben afgelopen weekend heel wat straatdealers kunnen vatten. Onder hen was een 16-jarige jongen die meerdere eenheden hasj bij zich had, maar eveneens een bestuurder die aan de kant was gaan staan om opvallend veel berichten te versturen.

6 september