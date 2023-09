Advocaat van Sven Pichal vraagt week uitstel voor beslissing over verdere aanhouding: “We willen eerst onvoorziene omstandigheid uitklaren”

Ondertussen is de 35-jarige Benoit D. die eveneens wordt beticht van bezit en verspreiding van kinderporno, wél al voor de KI verschenen. Zijn advocate Lesley Vermeulen wilde na afloop geen commentaar geven. De KI zal in de loop van de dag over zijn aanhouding beslissen. Benoit D. is actief in het theaterwereldje. Hij is onder meer productieassistent bij succesvolle theaterproducties en werkt daar geregeld samen met tal van bekende Vlaamse acteurs.