Advocaat van ‘Dikke Nordin’ wil rechters laten getuigen op wrakingsproces: “De hooghartigheid van het parket is stuitend”

ANTWERPEN Burgerbewe­gin­gen brengen stand van zaken in Toekomst­ver­bond Antwerpse mobiliteit

Het Toekomstverbond. Of hoe verschillende burgerbewegingen vijf jaar geleden aan tafel gingen zitten met de verschillende overheden om oplossingen te vinden voor het mobiliteitsinfarct en de leefbaarheid van de stad. Twee zaterdagen deze maand geven de burgerbewegingen een stand van zaken en gaan ze in debat over het Toekomstverbond. “Hoe ver staan we, wat is er vandaag gerealiseerd, wanneer zijn we tevreden?”

4 maart