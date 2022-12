Adamo viert 60 jaar carrière met jubileumconcert in Antwerpse Elisabethzaal

Antwerpen Jaarboek Armoede (UAntwerpen): armoederi­si­co in 2021 gedaald door corona steunmaat­re­ge­len

Het risico om in armoede te belanden in België is in 2021 gedaald ten opzichte van 2020. Hoewel vooral de werkende bevolking werd geconfronteerd met inkomensverlies door COVID-19, konden ze die impact enigszins compenseren door de overheidsmaatregelen. Het armoederisico daalde door conjuncturele redenen, aldus het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2022 dat vrijdag aan de Universiteit Antwerpen wordt voorgesteld.

14:08