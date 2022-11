Actrice Sachli Gholamalizad cureert eerste kortfilmfestival over rouw in Antwerpen: “Taboe rond rouwen doorbreken”

ANTWERPENHet taboe rond rouwen in onze maatschappij doorbreken. Dat is de missie van het nieuwe kortfilmfestival ‘ONTroerd’ dat zich volgende week naast Antwerpen ook in Gent en Kortrijk voordoet. In De Studio stelt De Bunker-actrice Sachli Gholamalizad het programma voor. “We gaan het hebben over intergenerationeel lijden, of rouwen over de generaties heen.”

“Rouwen is in onze maatschappij geprivatiseerd, vaak blijft verdriet binnenskamers en weten we niet goed hoe er met elkaar over te spreken”, zegt Bram Coussement van uitvaartplanner Sereni, dat het kortfilmfestival organiseert. “Met de ​ kortfilmavonden over rouw en verlies willen we dat doorbreken. De dood betrekken in het leven, is ons doel.”

“Film is het ideale medium om persoonlijke verhalen te vertellen, die herkenning oproepen en mensen met elkaar verbinden. De programma’s van Sachli Gholamalizad in Antwerpen, maar ook actrice Maaike Neuville in Brussel en rouwexpert Barbara Raes in Kortrijk, maken zo verlies en rouw bespreekbaar, maar vieren ook samenzijn en het leven.” ​

Voor deze kortfilmavonden sloeg Sereni de handen in elkaar met online platform Kortfilm.be, de referentie voor korte film in Vlaanderen. Tijdens drie thematische avonden in drie verschillende arthouse-bioscopen presenteert de centrale gastcurator samen met de Kortfilm.be-redactie het filmprogramma, met ruimte voor informeel napraten.

Onderdrukking in Iran

In Antwerpen wordt de avond dus samengesteld door actrice Sachli Gholamalizad. Het thema in Antwerpen is intergenerationeel lijden. “Dat rouwen over generaties heen, wil ik ook heel breed nemen, met de invalshoek van culturele verschillen”, benadrukt Gholamalizad, die zelf Iraanse roots heeft. “Het familiale aspect spreekt me daarbij enorm aan, maar evengoed maak ik een link met de Iraanse actualiteit. Ik ben enorm aangegrepen door het lijden en de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ik herken mij heel erg in dat verdriet, dat is een stuk van mezelf. Iran staat zo alleen in de wereld. Daar wil ik het tijdens deze avond ook heel graag over hebben.”

Het kortfilmfestival doet zich voor van 7 tot en met 9 november. Op dinsdag 8 november strijkt het festival neer in De Cinema, de filmzaal van cultuurhuis De Studio. Op het programma staan ‘Lunch Time', ‘Still Born', ‘No Crying at the Dinner Table’, ‘All These Creatures’ en ‘Are You Still There?’. Op maandag wordt het programma in Brussel gecureerd door Maaike Neuville en op woensdag door Barbara Raes.

Meer info kortfilm.be.

