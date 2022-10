Actiegroep blijft slechte luchtkwaliteit vaststellen in Antwerpse ‘street canyons’: in drie straten meer luchtvervuiling gemeten dan op Ring

AntwerpenMetingen van de actiegroep Recht op Lucht wijzen uit dat de luchtkwaliteit in verschillende ‘street canyons’ in Antwerpen nog steeds te wensen overlaat. In drie Antwerpse straten - de Deurnsebaan (Merksem), Pothoekstraat (Antwerpen-Noord) en Cassiersstraat (Antwerpen-Noord) - werd meer luchtvervuiling gemeten dan op Ring. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en de actiegroep bevestigt de resultaten van de studie. “Dit is een wake-up call voor het Antwerps stadsbestuur”, klinkt het.

De studie van Recht op Lucht is een soort officieus vervolg op het burgeronderzoek van Curieuzeneuzen vijf jaar geleden. Net als toen hingen vrijwilligers buisjes op die stikstofdioxide (N02) opvangen. Door de buisjes elke vier weken te vervangen kon Recht op Lucht naar eigen zeggen een nauwkeurig jaargemiddelde berekenen.

“De wet zegt dat de jaargemiddelde N02-concentratie onder de 40 µg/m3 moet liggen”, zegt Tom Cox, een van de initiatiefnemers. “Deze norm moest eigenlijk al in 2010 gehaald worden, maar we zijn nu twaalf jaar later en we zijn er nog steeds niet. In drie van de twaalf onderzochte straten hebben we illegaal hoge concentraties vastgesteld.”

Wake-up call

De luchtvervuiling in de ‘street canyons’ in kwestie, smalle straten met hoge bebouwing waar de vervuiling door verkeer moeilijk weg raakt, blijkt zelfs hoger dan op de Antwerpse ring. Recht op Lucht spreekt van een wake-up call voor de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur en meent dat noch de lage-emissiezone, noch een verdere elektrificatie van het wagenpark op korte termijn voor een oplossing zullen zorgen. “Het probleem in street canyons kan alleen opgelost worden door voor minder lokaal verkeer te zorgen”, vindt de actiegroep.

Recht op Lucht heeft het zelfs over “schuldig verzuim” en zegt “nieuwe juridische pistes” voor te bereiden. “Voor Antwerpen onderzoeken we specifiek de juridische sporen om het ondermaatse mobiliteitsbeleid aan te pakken”, klinkt het. “De manifeste onwil om de autodruk aan te pakken is een bewuste keuze om de Antwerpse bevolking bloot te blijven stellen aan giftige stoffen in de lucht.”

