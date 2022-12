Actie van radiozender Joe brengt in 18 dagen 1.243.640 euro op aan pakjes voor kinderen in armoede

Antwerpen ‘Dood JBS, Dede Dief’: nieuwe sportclub Jamal Ben Saddik geviseerd met vuurwerk en niet mis te verstane boodschap

In de nacht van maandag op dinsdag is een aanslag gepleegd met zwaar vuurwerk tegen de nieuwe sportclub van Jamal Ben Saddik. De daders, die nog niet geïdentificeerd konden worden, zouden er ook een boodschap hebben achtergelaten voor de kickbokser. Vermoedelijk is er een link met het drugsmilieu.

13 december