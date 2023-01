Actie tegen overlast in het Schipperskwartier: taxibestuurder reed voor eigen rekening en nog talloze overtredingen

AntwerpenDe politie Antwerpen heeft een actie tegen overlast gehouden in het Schipperskwartier. Er werd onder meer een taxibestuurder betrapt die niet aangemeld was en vermoedelijk wat wilde bijverdienen in het zwart.

De controlepost stond aan het Hessenplein. Een taxi die op Brouwersvliet werd gespot, had zijn vergunningskaart op een verkeerde plaats gehangen en was voorzien van maar één vergunningskaart in plaats van twee. De chauffeur had geen tarievenkaart uithangen en kon geen dienststaat voorleggen. Na contact met de zaakvoerder bleek dat de chauffeur niet was aangemeld en vermoedelijk voor zichzelf aan het rijden was. De bestuurder moest 750 euro betalen voor deze overtredingen.

Een andere professionele bestuurder gebruikte zijn smartphone terwijl hij aan het rijden was. Tijdens de controle werd een drugstest afgenomen en daaruit bleek dat de man onder invloed van cannabis reed. De man is zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen. Omwille van de inbreuk is het voertuig in beslag genomen.

In de Raapstraat deed de politie een voertuig stoppen dat achteruit reed en het verkeersbord negeerde dat een verboden richting aangeeft. De politie vermoedde dat de bestuurder onder invloed van drugs reed. De drugstest wees uit dat hij cocaïne had gebruikt. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken.

Een leerling-bestuurder die aan de Frankrijklei gecontroleerd werd, reed met een model van 12 maanden. Tegen de regels in reed hij na 22 uur op een weekenddag, had hij geel ‘L’ zichtbaar opgehangen en reed hij niet met een opgegeven begeleider. De jongeman mocht zijn trip te voet verderzetten. De bestuurder van een Brits voertuig legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs is voor 6 uur ingehouden. De bestuurder moest een boete van 430,02 euro betalen.

Ook een andere bestuurder blies positief. Hij keek zo diep in het glas dat zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken werd. De man kreeg ook nog een fiscaal proces-verbaal omdat hij zonder geldige reden met een buitenlands kenteken reed en toch ingeschreven was in ons land.

Iemand die opviel omdat hij aan het gsm’en was, kon geen rijbewijs voorleggen. Een poging door op foto een ander rijbewijs te tonen, maakte bij de politie geen indruk. De man moest te voet verder.

Op de Italiëlei reed een auto door het rode verkeerslicht en ging de trambedding op. De politie wilde de man doen stoppen maar die negeerde de signalen van de politie in eerste instantie. Wat verderop ging hij toch naar de kant en legde de man een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken.

