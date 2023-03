Acteur uit Patser en twee kompanen veroordeeld voor afpersing en ontvoering

Het slachtoffer liet zich destijds verleiden om in te gaan op een opdracht in het drugsmilieu waarbij 30.000 euro mee gemoeid was. Toen dat mislukte, zocht het trio hem op. Ze reden met hem rond in een auto, terwijl ze hem onder schot hielden en slagen verkochten. Ze eisten ook de 30.000 euro terug. Het slachtoffer slaagde er uiteindelijk in de politie te verwittigen. Het trio is nu veroordeeld tot effectieve celstraffen van 16 en 18 maanden. Een van hen, een 29-jarige acteur, had een klein rolletje in de film Patser.