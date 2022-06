Acteur en verpleger Stef Vanlee krijgt rake klappen van patiënt in rolstoel: “Hij hield mij zelfs even in een wurggreep vast”

AntwerpenActeur en verpleger in het Jan Palfijnziekenhuis Stef Vanlee is zondagnacht aangevallen door een 21-jarige patiënt. Vanlee is bekend uit de serie Dertigers. Hij is voor minstens tien dagen arbeidsongeschikt.

Het incident gebeurde om 00.30 uur. “Een man kwam binnen in de inkomhal van de spoeddienst zonder zich aan te melden”, vertelt Vanlee. “Hij nam een rolstoel en ging ermee naar binnen en weer buiten. De onthaalbediende vroeg hem om te stoppen, maar dat negeerde hij. Daarom riep ze mij erbij. Ik vroeg de man of alles oké was en hij lachte mij uit. Daarop vroeg ik hem om de rolstoel terug te geven en het ziekenhuis te verlaten. Ik begeleidde hem naar buiten, maar aan de deur sprong hij plots recht en viel hij mij aan. Op een bepaald moment had hij mij zelfs in een wurggreep vast.”

Met de hulp van zijn collega’s kon Vanlee de agressieve man overmeesteren. Even later kwam de politie aan en werd de jongeman gearresteerd. “Hij verzette zich daarbij hevig en schold de agenten uit. Er was ook een duidelijke alcoholgeur waar te nemen”, zegt Kim Bastiaens van politiezone Antwerpen. De politie startte een onderzoek naar de feiten. De dader werd vandaag door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Quote Ik ben nog nooit zo blinde­lings en normloos aangeval­len geweest. Gelukkig vormen zo’n mensen de kleine minderheid van onze patiënten Stef Vanlee

Arbeidsongeschikt

Vanlee is voor minstens tien dagen arbeidsongeschikt. “Ik ben een nacht ter observatie in het ziekenhuis gebleven en kreeg een CT-scan om inwendige bloedingen uit te sluiten. Ik had veel pijn aan mijn nieren, maar gelukkig bleef het bij gekneusde ribben en een schaafwonde op mijn schouderblad. Het had erger kunnen aflopen”, beseft de verpleger.

Het is de eerste keer in zijn carrière dat Vanlee zo’n geval van agressie meemaakt. “Ik sta al 23 jaar op de spoed. Mijn patiënten waren zelden agressief en als dat het geval was, ging het meestal om mensen met een psychose. Ik ben nog nooit zo blindelings en normloos aangevallen geweest. Gelukkig vormen zo’n mensen de kleine minderheid van onze patiënten. Ik trek mij op aan alle positieve ontmoetingen die ik tijdens mijn werk meemaak, dus ik ben zeker het vertrouwen in de mensheid niet verloren. Ik hoop dat ik snel genezen ben en zal mijn werk nadien met evenveel enthousiasme doen.”

Volledig scherm Het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. © ZNA

