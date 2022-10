Acteur en raadslid Mark Tijsmans protesteert tegen eigen partij en stapt uit politiek: “Cultuur is voor N-VA niet belangrijk”

ANTWERPEN Ook Stany Crets en Peter Van Den Begin steunen cultuurpro­test: “Er wordt niet geluisterd dus we gaan ons luider laten horen, én radicaler”

Dag vijf van het cultuurprotest aan het Antwerpse stadhuis heeft nog niks opgeleverd. Studenten en sympathisanten betogen er al de hele week tegen de besparingen in de sector. Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) kreeg tijdens een korte passage over de Grote Markt een fluitconcert over zich heen. Met onder andere Stany Crets, Koen De Graeve, Marleen Merckx en Peter Van Den Begin schaarde bekend Vlaanderen zich net zoals maandag achter het protest. “Wat moet ik zeggen op dat zitpenningen van beleidsmakers wél geïndexeerd worden, of dat de politie een miljoen krijgt voor nieuwe stoelen? Wat moet ik daar op zeggen?”

21 oktober