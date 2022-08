Achttien maanden cel gevorderd voor koperdief bij Infrabel in Berchem

Antwerpen Antwerps schepen Tom Meeuws (Vooruit) spaart kritiek op zijn burgemees­ter niet: “Ik heb met De Wever te doen”

“De war on drugs werkt niet, dat weten we allemaal.” In een opvallend interview in ‘De Standaard’ is Antwerps schepen Tom Meeuws (Vooruit), die bevoegd is voor onder meer drugspreventie, scherp voor burgemeester Bart De Wever (N-VA) en de aanpak van de drugscriminaliteit. “Ik heb met hem te doen”, zegt Meeuws. De Wever is - wat dacht u? - niet onder de indruk.

13:14