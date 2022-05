Achtervolging met drie keer de toegelaten snelheid eindigt in crash op E313: dronken bestuurder (43) zwaargewond

Antwerpen Rolstoel van Alexander (3) is gestolen: “Zonder kunnen we met hem niet naar buiten”

“Alsjeblieft, breng Alexanders rolstoel terug. Het is de enige manier waarop hij comfortabel kan zitten.” Aan het woord is Nohemy Escobar (23), de mama van de kleine Alexander (3). De jongen heeft een fysieke beperking en is rolstoelgebonden, maar zijn op maat gemaakte stoel werd gestolen in de buurt van de Plantin-Moretuslei. “Maandag wordt Alexander geopereerd, maar zonder zijn rolstoel kan dat niet doorgaan”, aldus zijn mama. Wie meer weet of iets gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

