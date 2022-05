Achtervolging aan drie keer de toegelaten snelheid eindigt in crash op E313: dronken bestuurder (43) zwaargewond

Het ongeluk vond plaats omstreeks 5 uur. Een Mercedes reed aan hoge snelheid door de wegenwerken in Ranst. De toegelaten snelheid is er 50 km/uur, maar de 43-jarige bestuurder haalde snelheden tot 150 km/uur. “Een ploeg van de Antwerpse wegpolitie zette daarom de achtervolging in”, zegt Kim Bastiaens van politiezone Antwerpen.

Ter hoogte van Antwerpen-Oost miste het voertuig een bocht en ging het eenmaal over de kop. “Na een crash tegen de infrastructuur aan de snelweg kwam het tot stilstand. “De bestuurder lag buiten bewustzijn in de wagen. Omdat er sprake was van rookontwikkeling werd hij uit de auto gehaald en in veiligheid gebracht. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen terug stabiel. De man legde een positieve alcoholtest af”, legt Bastiaens uit.