Achterstallige boetes tot ruim 50.000 euro geïnd tijdens controle

Antwerpen Antwerpen maakt zich op voor hels verkeers­week­end: park-and-ri­des Luchtbal en Merksem gratis

Het drukste weekend van het jaar staat voor de deur. Maar wie in Antwerpen komt kerstshoppen, of een bezoek aan ‘Winter in Antwerpen’ plant, moet er gegárandeerd doffe verkeersellende bij nemen. Boosdoener? De - ondertussen beruchte - brugvoeg op de Antwerpse Ring. Om de hinder enigszins te milderen, zijn twee park-and-rides aan de rand van de stad gratis. Wie die gebruikt, kan gratis de bus of tram nemen. Zelfs de Nederlanders - zij zakken dit weekend traditiegetrouw massaal af - zijn over de voorspelde hinder gewaarschuwd, stelt het Verkeerscentrum.

16 december