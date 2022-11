Aanslagplegers viseerden opnieuw familie El H. maar vergisten zich van voordeur

DeurneIn het Antwerpse district Deurne hebben onbekenden in de nacht van donderdag op vrijdag een woning onder vuur genomen in de Bijenhofstraat. Alles wijst erop dat de daders de schoonfamilie van de familie El H. uit Berchem viseerden. Die familie El H. uit de Deken De Winterstraat krijgt bijna wekelijks af te rekenen met aanslagen. Deze keer vergisten de daders zich wel van voordeur. De geviseerde familieleden woont elders in de straat.

De schietpartij zou hebben plaatsgevonden rond 4.50 uur. Voorlopig zijn er geen verdachten opgepakt. De politie stelde ter plaatse een perimeter in en het labo kwam langs voor sporenonderzoek. “Ik kan bevestigen dat we het incident aan het onderzoeken zijn, maar voorlopig is er nog niet meer informatie beschikbaar,” aldus Stephanie Chomé van het Antwerps parket.

Op de plaats delict wordt duidelijk dat de kogels hun effect niet hebben gemist. De voordeur van het getroffen gebouw is volledig vernield en vanochtend lag er nog glas op de oprit. Op bepaalde plaatsen kunnen nog kogelinslagen waargenomen worden.

Of de aanslag moet worden toegevoegd aan het inmiddels ellenlange lijstje van drugsgerelateerde aanslagen in Antwerpen, ligt voor de hand. In de buurt woont schoonfamilie van de familie El H. uit Berchem. Deze familie die vroeger ook een pannenkoekrestaurant in de Volkstraat uitbaatte, wordt bijna wekelijks geconfronteerd met aanslagen.

De daders meenden dat de schoonfamilie in het appartementsgebouw op huisnummer 1a woonde en nam die voordeur onder vuur. Dat bleek een fout want de schoonfamilie woont elders in de straat.

