Aanslag op interieurzaak van oud-Antwerphooligan: vier jaar cel geëist tegen Amsterdammer

AntwerpenDe Nederlander Lucas B. uit Amsterdam nam in oktober 2018 het uitstalraam van interieurontwerper Dennis T. onder vuur met een kalasjnikov. Hij vuurde minstens 25 schoten af. Dat is de stelling van de openbare aanklager die vier jaar cel eist tegen de Amsterdammer. De man daagde niet op tijdens het proces.

Op 1 oktober 2018 rond 3 uur ’s nachts werd het uitstalraam van D Architectural Projects op de Vlaamsekaai onder vuur genomen. De speurders vonden ’s morgens liefst 25 kogelhulzen die waren afgevuurd met een wapen AK-47. Via de camerabeelden kwamen er twee Nederlandse auto’s in beeld: een gehuurde BMW en een Peugeot van de vader van Lucas B. uit Amsterdam.

Lucas B. bekende dat hij de auto van zijn vader had uitgeleend aan vrienden uit de Strandvlietbuurt in Amsterdam. Aan wie wilde hij niet zeggen. Hoe het kon dat zijn gsm-signaal de nacht van 1 op 2 oktober 2018 in Antwerpen werd opgepikt, kon de man evenmin verklaren.

Volgens het openbaar ministerie is Lucas B. zeker betrokken bij de schietpartij op het uitstalraam van Dennis T. Een motief is niet duidelijk. Vermoedelijk was Lucas B. niet alleen maar zolang hij zwijgt, kan de openbare aanklager geen andere verdachten voor de rechter dagen. Zij vorderde vier jaar celstraf tegen de afwezige Lucas B. Er was geen advocaat voor hem.

Hooligan

Dennis T. was zelf niet op zijn proces aanwezig. Destijds situeerde hij de aanslagplegers vooral in het hooliganmilieu van FC Antwerp. Met het drugsmilieu had hij niets te maken. “Deze aanslag is het werk van de hardekernsupporters van Antwerp”, zei hij toen. Die harde kern beschouwde Dennis T., die in het verleden de beruchte supportersgroep Antwerp Casual Crew (ACC) had geleid, als een verrader. Dat was het motief van de aanslag, vond Dennis T.

Advocaat Jan De Man vorderde vanmorgen een schadevergoeding van 2.500 euro voor zijn cliënt Dennis T.

De uitspraak volgt op 2 november.

