Aanklager vecht vrijspraak van straatracers aan: “Verkeerswet geldt wél op parking Decathlon”

AntwerpenDe Antwerpse procureur neemt geen genoegen met de vrijspraak van 40 chauffeurs die straatraces hielden op de parking van Decathlon aan de Noorderlaan. “Het parkeergebouw geldt als openbare weg, dus is de verkeerswetgeving van toepassing”, vindt de procureur. Zij vraagt in beroep alsnog een geldboete en rijverbod van 1 tot 3 maanden voor de veertig streetracers.

In maart en april 2021, in volle corona-lockdown, had de politie grote kuis gehouden in de overdekte parking boven Decathlon en Brico Depot op de Noorderlaan. De twee handelsketens huren die parking voor hun klanten van eigenaar Kinepolis. Na sluitingstijd werd de parking in het weekend ingepalmd door straatracers die er korte wedstrijdjes hielden in hun opgefokte wagens.

Bij een controleactie van de politie keken maar liefst 500 aanwezigen toe op het spektakel. Veertig chauffeurs werden geïdentificeerd en kregen een proces-verbaal wegens gevaarlijk rijgedrag of overdreven snelheid. In eerste aanleg besliste de politierechter dat iedereen moest worden vrijgesproken: de parking is géén openbare weg waardoor de chauffeurs niet veroordeeld kunnen worden voor het overtreden van de wegcode.

Vanmorgen legde de openbare aanklager de 40 dossiers opnieuw voor aan de rechter in beroep. Zij blijft bij haar standpunt dat bij straatraces op parkings wel degelijk de wegcode van kracht is. In het verleden werden al straatracers veroordeeld omdat zij een wedstrijd hielden op een parking van de NMBS. Er zou ook cassatierechtspraak over bestaan.

De procureur vorderde opnieuw boetes vanaf 200 euro en een rijverbod van 1 tot 3 maanden naargelang de straatracer in het verleden al ernstige verkeersinbreuken had gepleegd.

“Kinepolis heeft veel macht”

De advocaten van de straatracers herhaalden hun argumenten die in eerste aanleg tot de vrijspraak leidden. De parking van Decathlon, die op de eerste verdieping en uit het zicht ligt, wordt na de winkeluren zelden of nooit door andere weggebruikers gebruikt.

Eigenaar Kinepolis heeft zelf een privé-bewakingsfirma aangemaand om controles uit te voeren in de parking aan de Noorderlaan. De toegangsweg kan afgesloten worden met kettingen en aan de ingang staat een bord dat de parking na 00.30 uur tot 8 uur ‘s morgens wordt afgesloten. Allemaal aanwijzingen dat de parking een privé-terrein is.

Advocaat Thibaud Delva die één verdachte bijstaat: “Hoogstens kan de parking beschouwd worden als een openbare plaats die toegankelijk is voor een bepaald aantal personen. Zo’n openbare plaats is nog niet hetzelfde als een openbare weg. Een openbare plaats is een veel ruimer begrip waarop de verkeerswet niet van toepassing is.”

Een andere advocaat vergeleek de parking met een akker waar motorrijders buiten medeweten van de landbouwer kwamen racen. Ook op zo’n akker geldt de verkeerswet niet.

De verdediging vond het opmerkelijk dat Kinepolis bij machte was om de Antwerpse politie voor haar kar te spannen toen de privé-beveiligingsfirma GS4 de illegale straatraces niet kon doen stoppen.

De rechter in beroep doet op 3 februari uitspraak over de omstreden straatraces.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.