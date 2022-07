Aangepaste dienstverlening stad op Vlaamse feestdag

Antwerpen Daar is de tweede ondergrond­se parking van de Gedempte Zuiderdok­ken: 1.100 parkeer­plaat­sen en ingenieuze luchtzuive­ring. Maar is die capaciteit ook nodig?

Goed anderhalf jaar na de eerste ondergrondse parking Steendok is vrijdag parking Kooldok onder het toekomstige park op de Gedempte Zuiderdokken geopend. Verdeeld over vier verdiepingen zijn er 1.100 staanplaatsen voor auto’s, naast 178 stalplaatsen voor fietsen. Er is bovendien een vernuftige luchtzuivering geïnstalleerd. Ademen in een parking: het kán.

8 juli