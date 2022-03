Aan de toog met trouwe Beerschotsupporters, die door degradatie naar tweede klasse 'pijn' meer dan eens in de mond nemen: "Overlopen naar den Antwerp? Zot!”

Antwerpen Wandeling langs de 140 magnolia’s die het Rivieren­hof telt

Het Rivierenhof in Deurne begon in 2005 met de uitbouw van een collectie magnolia’s. De verzameling is intussen uitgegroeid tot 140 magnolia’s in 125 variëteiten. Met de lente in het vooruitzicht is de bloemenpracht straks tijdens een heuse ‘magnoliawandeling’ te bewonderen.

11 maart