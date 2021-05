Aan Antwerpens oudste gebouw hangt nu een cruiseterminal: ‘Breek de koterij onverwijld af!’

Antwerpen Exact 69 jaar na oprichting The Strangers: familie en vrienden nemen half jaar na overlijden afscheid van Bob Van Staeyen

9 mei Familie, vrienden en fans hebben zaterdagvoormiddag afscheid genomen van Robert ‘Bob’ Van Staeyen. De zanger van De Strangers is gestorven in november, maar kreeg vanwege de coronamaatregelen zaterdag pas een uitvaart. Het is ook een symbolische datum, want De Strangers werden exact 69 jaar geleden opgericht.