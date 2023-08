A12 richting Nederland vrijgemaakt na ongeval ter hoogte van Antwerpen-Haven: nog halfuur file vanaf Ekeren

Atlas Copco verscheept 75.000e container via binnen­vaart

Atlas Copco Airpower verscheepte woensdag zijn 75.000ste container via binnenvaart van Willebroek naar de haven van Antwerpen. Al sinds 2005 organiseert Atlas Copco vervoer via binnenvaart, wat jaarlijks 200.000 kilometer via de weg vermijdt. Het bedrijf wil tegen 2030 zijn uitstoot met 46% verminderen.