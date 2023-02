A12 richting Antwerpen opnieuw vrijgemaakt na ongeval ter hoogte van Viaduct Wilrijk

Brasschaat/Delft “Sorry allemaal”: 31-jarige man uit Brasschaat die Nederland­se vrouw doodstak in Delft bekent in een Facebookbe­richt

Bij een steekpartij in Delft is zondagochtend een 33-jarige vrouw omgekomen en zijn een 55-jarige man en een 57-jarige vrouw zwaargewond geraakt. Na een achtervolging is op de E19 in Schoten de 31-jarige Juanito V. uit Brasschaat gearresteerd. De man bekende de moord op Facebook.

