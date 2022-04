87 basisscholen gaan vanaf september voor aanbod gezonde voeding

Studio Dynamo is één van de basisscholen die intekende op de toelage. Op donderdag 21 april bracht schepen voor Onderwijs en Jeugd Jinnih Beels hen een bezoek. “Sommige kinderen eten onvoldoende gezond, ontbijten niet of krijgen een lege brooddoos mee naar school. Met ‘Smakelijke School’ zet de stad daarom in op voedzame schoolmaaltijden", aldus Beels.

Gezond tussendoortje

De school bepaalt zelf de samenstelling van het aanbod: dat kan bestaan uit een voedzaam ontbijt, soep, een gezonde lunch of een gezond tussendoortje. Ook de partner waarmee de scholen in zee gaan, kunnen ze vrij kiezen. Daarbij hebben ze de optie om gebruik te maken van de pool van leveranciers die de stad aanlegde.

Tweede aanvraagronde

Scholen die nog geen toelage hebben aangevraagd, krijgen opnieuw de kans tussen 15 augustus en 30 september. Na goedkeuring van hun aanvraag kunnen zij dan halverwege het schooljaar, in januari 2023, starten als Smakelijke School. “Op termijn hopen we natuurlijk dat alle basisscholen gebruik zullen maken van dit toelageaanbod en we zo hun in totaal 65.000 leerlingen van een gezonde maaltijd kunnen voorzien op school”, aldus Beels. De stad maakte bij het begin van de legislatuur in totaal 40 miljoen euro vrij voor de uitrol van het project.