80-jarige man vermist in Merksem: “ Hij heeft dringend medische hulp nodig”

“Paul De Groot is verward en is voor het laatst gezien in de omgeving van zijn woning aan de Azalealei. Hij draagt wellicht een bruine pet, korte lederen jas, donkerblauwe trainingsbroek en een lila hemd. De vermiste heeft dringend medische hulp nodig. We vragen aan wie in de buurt woont om even te kijken in de tuin of aandachtig te zijn in parken of op pleinen”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.