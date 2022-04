80-jarige bestuurder beschadigt vier voertuigen en herinnert zich er niets meer van

Antwerpen Joodse spoed­dienst Hatzoloh helpt Oekraïense vluchtelin­gen in Moldavië: “Britse ambulance met stuur rechts, maar dat mocht”

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne laten een diepe indruk na bij de joodse gemeenschap in Antwerpen. Spoeddienst Hatzoloh heeft nu een ziekenwagen gevuld met medisch materieel naar de Moldavische hoofdstad Chisinau gestuurd. “Zo willen we het leven van vluchtelingen in een nabij opvangkamp draaglijker maken”, zegt Samuel Markowitz, voorzitter van Hatzoloh.

4 april