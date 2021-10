8 maanden cel voor vrienden die 14-jarige jongen ontvoerden: “Geen van de getuigen is door de politie ondervraagd.”

Antwerpen Antwerpse Ring vast door ongeval ter hoogte van Luitenant Lippen­slaan richting Nederland

5 oktober De Antwerpse Ring staat momenteel vast in de richting van Nederland door een ongeval ter hoogte van de brug aan de Luitenant Lippenslaan. Op dit moment is de rechterrijstrook afgesloten, waardoor de kaart van het Vlaams Verkeerscentrum rond Antwerpen bloedrood kleurt. Rond 13.30 uur zal de rijstrook weer vrijgegeven worden, maar vermijd best de omgeving tot de file is opgelost.