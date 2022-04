7 leuke activiteiten voor jou en je kinderen tijdens de paasvakantie in de regio Antwerpen: van spoorfietsen in Kapellen tot Kampioenenkamp in Deurne

Antwerpen Nog even loos gaan voor paasvakan­tie: studenten­ver­e­ni­ging Campinaria snelste in dolle gocart race op campus Middelheim

Dat hadden we door corona al drie jaar moeten missen: eindelijk konden de studentenverenigingen van de Universiteit Antwerpen nog eens totaal loos gaan in hun traditionele gocart race. En net als in 2019 toonde Campinaria, de vereniging van home- en kotstudenten, zich de allersnelste.

31 maart