7 jaar cel voor man die eigen broer neerschoot op Turnhoutsebaan: andere betrokken broer gaat vrijuit

AntwerpenAbdellatif Chennouf is veroordeeld zeven jaar cel voor het neerschieten van zijn broer Moumen op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Moumen werd twee keer geraakt, maar kon het incident nog navertellen. Broer Abdelhafid, die erbij was maar niet geschoten heeft, werd door de rechtbank vrijgesproken. De broers hadden al een tijdje ruzie over de echtscheiding van hun ouders.

Abdellatif en Abdelhafid C. waren op 30 maart naar de shishabar “Al Mashrabia Lounge’ van hun oudere broer Moumen aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout getrokken. Op camerabeelden van de zaak was volgens de procureur te zien hoe de gemoederen al snel verhit raakten. Moumen liep naar buiten, gevolgd door de beklaagden.

Beelden van een stadscamera toonden hoe Moumen vervolgens op zijn stappen terugkeerde en Abdelhafid een boks of een duw gaf. Abdellatif trok vervolgens een wapen en schoot drie keer op zijn broer. Abdelhafid zou daarbij ‘schiet, schiet, schiet!’ hebben geroepen.

Moumen werd in de arm en in de buik geraakt, maar kon nog gaan lopen. Hij belde naar zijn zoon, die in de shishabar was, en vroeg om hem naar het ziekenhuis te brengen. Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar, moest twee keer geopereerd worden en bracht 23 dagen in het ziekenhuis door. Vader en zoon stelden zich burgerlijke partij op het proces en vroegen een schadevergoeding.

Verkeerde moment, verkeerde plaats

De procureur vorderde acht jaar cel voor Abdellatif en zeven jaar voor Abdelhafid die voor poging tot moord, maar Abdelhafids advocaat Thibaud Delva vroeg de vrijspraak. Hij wilde tenslotte enkel het conflict mee uitpraten. “Mijn cliënt zou dan naar Abdellatif geroepen hebben: “Schiet, schiet.” De enige die dat beweert is Moumen en hij is geen onafhankelijke getuige. Mijn cliënt was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats”

Walter Damen, Abdellatifs advocaat, borduurde op het idee van de uitlokking, omdat er een lange reeks incidenten en bedreigingen vooraf gingen aan de schietpartij. Volgens hem had zijn cliënt het idee dat hij een alarmpistool bij zich droeg, zonder te beseffen dat het was omgebouwd tot een echt vuurwapen.

Uiteindelijk ging de rechter daar niet mee akkoord. Abdellatif Chennouf werd veroordeeld tot zeven jaar cel. “Dat hij het oogmerk had om te doden is bewezen aan de hand van het gebruikte wapen, het schieten op de vitale organen, het feit dat hij niet minder dan drie keer heeft geschoten en meer. Wel bestaat er twijfel over de gemoedsgesteldheid van beklaagde, dus de aantijging wordt omgevormd tot poging tot doodslag”

Abdelhafids schuld kon niet boven iedere gerede twijfel vastgesteld worden, dus werd hij vrijgesproken. Abdellatif zal in totaal zo’n 4.500 euro schadevergoeding aan broer Moumen moeten betalen.

