66-jarige Antwerpenaar zit week in de gevangenis voor veroordeling uit 1994

H., een 66-jarige Libanese Antwerpenaar, werkte in de jaren tachtig in de Antwerpse diamantenhandel. Hij lichtte toen enkele mensen op door valse papier op te stellen en diamanten te verduisteren die hem tijdelijk toevertrouwd waren. De politie pakte hem in juni 1989 op, maar liet hem meteen na verhoor weer vrij. Uiteindelijk zou het hof van beroep de man in november 1994 interneren. H. was niet aanwezig op het proces.

De zestiger leefde 28 jaar zonder problemen tot hij op 29 december 2022 de politie aan zijn deur stond om die bijna dertig jaar oude internering uit te voeren. De Antwerpenaar werd een week opgesloten in het arresthuis in de Begijnenstraat. Hij kwam vrij omdat zijn zijn advocaat verzet aangetekend had tegen het arrest van 1994.

H. is echter geen onbekende bij de politie. Hij onderging een psychiatrisch onderzoek in 1983 omdat hij in de Antwerpse Hoveniersstraat in 1982 een Israëlische diamantair had doodgeschoten. Hij werd toen geïnterneerd en kwam relatief snel vrij. De KBM en het parket van Antwerpen konden geen antwoord geven op de vraag waarom de man 28 jaar na datum plots opgesloten werd.

