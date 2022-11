600 studenten komen samen in Handelsbeurs voor ‘hackathon’

AntwerpenIn de Handelsbeurs komen vandaag en morgen meer dan 600 studenten uit 19 scholen samen voor de jaarlijkse hackathon Hack The Future. Daarmee is er na twee virtuele edities opnieuw een ‘fysieke’ editie van Hack the Future, waar laatstejaarsstudenten proeven van het reilen en zeilen op een werkvloer. Dit jaar organiseert IT- en marketingbedrijf de Cronos Groep voor het eerst een wedstrijd voor student-ondernemers.

Hack The Future is een jaarlijkse hackathon voor laatstejaarsstudenten en wordt georganiseerd door De Cronos Groep. De hackathon heeft geen directe link met het hacken van computers of bestanden: de benaming heeft te maken met de oplossingen (hacks) die de studenten zoeken voor allerlei problemen binnen de IT-sector, maar ook daarbuiten. Dat kan gaan over een nieuwe vorm van interne communicatie of een verbinding tussen verschillende programma’s, maar evengoed over hoe een bedrijf duurzamer kan omspringen met zijn afvalstroom.

Duurzaamheid

Hack The Future staat dit jaar in het teken van duurzaamheid. Een vijfentwintigtal Cronos-bedrijven staat de studenten bij om de meest duurzame en creatieve oplossingen te bedenken tijdens zowel de hackathons als de ondernemerschallenge. In tegenstelling tot de twee IT- en marketinghackathons duurt de challenge twee volledige dagen. De zestien deelnemende student-ondernemers kiezen eerst een duurzaamheidsthema uit vijf vooraf bepaalde ondernemingsideeën. Daarna gaan ze in groepjes van vier aan de slag om hun idee verder uit te werken en de haalbaarheid van hun plannen af te toetsen bij mensen op straat. Op de tweede dag presenteren de studenten hun bedrijf en product- of dienstprototype, met aandacht voor zowel de financiële als zakelijke elementen.

Record

“Omdat er de laatste jaren steeds meer student-ondernemers deelnemen aan Hack The Future, wilden we hen dit jaar een eigen uitdaging voorschotelen”, aldus Dirk Deroost, co-CEO van De Cronos Groep. “Na afloop onderzoeken we welke projecten we onder de koepel van De Cronos Groep verder kunnen ontwikkelen.”

Verspreid over twee dagen ontvangt het event 611 studenten uit heel Vlaanderen, een record voor Hack The Future. Dinsdag 15 november tekenen 248 IT-studenten present voor de Hackers Day. Een dag later is het de beurt aan 361 creatieve studenten voor de Creatives Day.

