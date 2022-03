60 Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Deurne: “Nu oplossing zoeken voor lange termijn”

DeurneMaandagavond zijn 60 Oekraïense vluchtelingen aangekomen in het voormalige woonzorgcentrum De Tol in Deurne. Het gaat om 25 volwassenen en 35 kinderen. De komende dagen zullen er waarschijnlijk nog vluchtelingen bijkomen. De stad bekijkt of ze nog extra locaties ter beschikking kan stellen voor Oekraïners.

Het voormalige rustoord De Tol op de Burgemeester De Boeylaan in Deurne is versleten en wordt binnenkort vervangen door een nieuwbouw. Omdat het gebouw leegstaat, deed het eerder al dienst als opvanglocatie. Zo verbleven er onlangs nog tientallen zeelui die verplicht in quarantaine moesten. Corona is op de terugweg, maar lang heeft De Tol niet leeggestaan. Maandagavond kwamen er 60 Oekraïense vluchtelingen aan: 25 volwassenen en 35 kinderen.

Korte termijn

“Er is plaats voor honderd mensen in De Tol, er zullen de komende dagen hoogstwaarschijnlijk nog vluchtelingen bijkomen”, klinkt het bij het kabinet van burgemeester Bart De Wever. “Gisterenavond nog zijn de bedden daar in orde gemaakt voor die mensen, dat geeft een idee van hoe snel alles evolueert momenteel. We bekijken nu welke locaties we nog ter beschikking kunnen stellen op korte termijn.”

“Het is niet de bedoeling dat deze mensen er lang verblijven, de infrastructuur is er niet op voorzien om gezinnen met kinderen voor een lange tijd te huisvesten. We bekijken welke oplossingen we kunnen vinden om hen op lange termijn onder te brengen”, klinkt het nog.