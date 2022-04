6 maanden rijverbod, grootste deel met uitstel, voor bekende Limburgse strafpleiter: “Hij moet een lezing houden voor jongeren over de gevaren van alcohol achter het stuur.”

AntwerpenStrafpleiter Bert Vanmechelen krijgt 6 maanden rijverbod, waarvan 5 maanden met uitstel, omdat hij eind april vorig jaar werd betrapt op rijden onder invloed. Hij was toen in Antwerpen voor een assisenproces, maar werd in de buurt van de Amerikalei staande gehouden door politie . Een alcoholslot, zoals het parket gevorderd had, kreeg hij niet. Maar als een van zijn voorwaarden zal hij nu een lezing moeten geven aan jongeren over de gevaren van alcohol in het verkeer.

Vanmechelen verdedigde vorig jaar Ashley Van de Velde in het assisenproces over de moord op Christine Lenaerts toen hij in de nacht van 27 op 28 april door de politie werd aangehouden. De inspecteurs stelden vast dat de Limburgse advocaat, bekend van het tv-programma Justice For All, een glaasje te veel op had en schreven hem op. Ook was hij in schending van de avondklok die op dat moment nog gold. Uiteindelijk moest hij een nachtje in de cel doorbrengen.

Vanmechelen zat duidelijk verveeld met de kwestie en plaatste tijdens de zitting van 29 maart enkele nuances bij de opmerkingen van de inspecteurs in het proces-verbaal. “Ik werd tegengehouden door enkele politiemannen en blijkbaar hebben die later genoteerd dat ik hen probeerde te intimideren door te zeggen dat ik een grote advocaat ben en dat ze maar moesten oppassen. Maar dat is helemaal niet waar. Ik vertelde hen louter dat ik een strafrechtadvocaat was en dat ik ‘s anderendaags moest pleiten.” Uiteindelijk kwam er zelfs een SRT-team aan te pas, wat volgens Vanmechelen schromelijk overdreven was.

40.000 km per jaar

Het Openbaar Ministerie vorderde vier maanden rijverbod en een alcoholslot tegen de strafpleiter en eiste dat hij medische en psychologische proeven zou moeten afleggen. Onder meer het alcoholslot was voor zijn advocaat, Frédéric Thiebaut, moeilijk te verteren. “Mijn cliënt rijdt 40.000 kilometer per jaar. Niet enkel voor zijn job, maar ook voor zijn vzw Fighters Against Cancer, wat ik trouwens een bijzonder lovenswaardig initiatief vind. Zonder auto wordt het moeilijk om alles te bolwerken. Ik zie bovendien geen meerwaarde in die straf.”

Volledig scherm Vanmechelen tijdens het assisenproces tegen Ashley Van de Velde. © Photo News

Vandaag bleek dat de rechter hen minstens gedeeltelijk tegemoet kon komen. Het uiteindelijke oordeel: 6 maanden rijverbod, waarvan wel 5 maanden met uitstel. Ook valt hem een boete ten dele van 8.000 euro, maar ook daarvan is het meeste, namelijk 7.200 euro, voorwaardelijk. Psychologische en medische proeven worden hem niet opgelegd, een alcoholslot evenmin. Wel opmerkelijk: als één van zijn voorwaarden zal Vanmechelen lezingen moeten geven aan jongeren over de gevaren van rijden onder invloed. Dat voorstel deed de politierechter hem de vorige keer al.

‘Alcohol in het verkeer’

“De probatie-commissie en justitieassistente geven mee dat zij een (minstens) eenmalige lezing door beklaagde van 30 à 60 minuten in gedachten heeft voor een groep jongeren (minimaal een twintigtal) van 18 tot 25 jaar uit hetzij sportclubs of jeugdbeweging, hetzij hogeschool of universiteit, over de gevaren van overmatig alcoholgebruik in het algemeen en in het verkeer in het bijzonder.”

Meester Thiebaut liet alvast weten dat zijn cliënt zich in het vonnis kan vinden. Tijdens de zitting had hij al te kennen gegeven dat hij met het voorstel om een lezing te organiseren geen enkel probleem had. Of hij al een concreet idee over hoe die lezing eruit zal zien is nog niet bekend.

