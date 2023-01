6.500 bloemenliefhebbers plukken tulpen op het Astridplein

“Een heel leuk initiatief”, zeggen Carina (60) en Tom (65) Scheepens. “We komen van Bergen-op-Zoom, een dagje winkelen in Antwerpen, en toen zagen we dit. Zo komen we helemaal in de voorjaarssfeer. In Nederland doen ze dit ook, in Amsterdam op de Dam, dat had ik weleens op tv gezien. Maar ik wist niet dat ze in België ook een tulpenpluk organiseren”, vertelt Tom. Dat Nederlanders nu tulpen moeten komen plukken in Antwerpen. “Erg hé?!”, lacht Carina. “En het is gratis, dat is ook typisch Nederlands. Maar wel heel leuk dat we bloemen hebben om mee naar huis te nemen.”