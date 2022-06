58-jarige douanier in de cel omdat hij hielp met invoer van cocaïne in Antwerpse haven

Antwerpen BINNENKIJ­KEN. De Botanic Health Spa, een waar ‘verwenpa­ra­dijs’ in de stad (maar wel voor wie het kan betalen): “Je stapt hier gegaran­deerd beter buiten dan toen je binnen kwam”

Het nieuwe luxehotel in het hart van Antwerpen zou de Botanic Sanctuary niet zijn als het niet met een primeur kon uitpakken. In de Botanic Health Spa, dat vandaag aan haar proefweek begon, staat namelijk een hypermodern toestel dat de gezondheidstoestand van je lichaam minutieus meet en ziektes preventief opspoort. Na de screening volgt een verzorgingsbehandeling, een fitness-sessie en zwempret naar wens. Wij namen een kijkje en vergaten voor even onze zorgen: “Een waar ‘pamperparadijs’ in de stad, maar wel voor wie het kan betalen.”

28 juni