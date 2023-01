43ste winter zwemfeest in Boekenbergpark: "Koud, ijs en temperaturen nét niet onder het vriespunt!"

Het was gezellig druk bij de IJsberen in het Boekenbergpark. Naar jaarlijkse gewoonte kwamen ook een aantal verenigingen even genieten van het ijskoude water. De luchttemperatuur bedroeg 0,6 graden en het water zelf bleef met 3,8 graden net boven bevriezing tot ijs. Presentator van dienst was Walter Verbruggen. Met een warm soepje in de hand en de prachtige winterse omgeving was het nagenieten van een frisse, maar heerlijke winterse ijsberenduik.