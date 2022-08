42 Deurnese straten werden deze zomer een speelstraat

Antwerpen/Berchem Gewapende Nederlan­ders die aanslag beraamden, pakten meisjes mee om politie af te leiden

Vijf jonge Nederlanders met een kalasjnikov die vorige donderdagnacht werden opgepakt in Berchem, blijven voorlopig in de gevangenis. Het vijftal zou een aanslag beraamd hebben op een woning van de familie El H. in de Deken De Winterstraat. De twee vrouwelijke verdachten beweren dat zij in de val zijn gelokt door hun vrienden. Zij dachten dat zij gingen feesten in Antwerpen.

29 augustus