41-jarige fietsdief op heterdaad betrapt

De politie herkende de verdachte van gelijkaardige feiten in juli. Hij is gearresteerd voor de diefstal van de fiets, maar is ook bestuurlijk gearresteerd omdat hij illegaal in het land verblijft. De man van 41 weigerde alle medewerking en mocht na verhoor beschikken. De dienst Vreemdelingenzaken had voor hem al een plek voorzien in een gesloten instelling met het oog op repatriëring.