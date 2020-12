400 kilo cocaïne met bestemming Antwerpen onderschept in Ecuador

ANTWERPEN Ondergrond­se dj-set in de ruien? ‘Antwerpen Viert’ van oud naar nieuw: “We konden niet blijven stilzitten, de vraag was te groot”

17 december Geen Natalia onder knallend vuurwerk op de kaaien dit jaar of een groot feest in het Centraal Station. De stad komt dan maar in samenwerking met het Antwerpse nachtleven met een online festival om het nieuwe jaar alsnog feestelijk in te zetten. “De stad is enorm blij dat er toch nog initiatief kwam uit de sector.”