40 minuten file op Antwerpse Ring vanaf Waaslandhaven-Zuid door ongeval in Beverentunnel

Auto belandt in Albertka­naal: één persoon in kritieke toestand

Een BMW is dinsdagavond in het Albertkanaal gereden in de buurt van de Vaartkaai in Merksem. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Eén inzittende is door de brandweer uit het water gehaald en nadien in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De slachtoffers zijn een Afghaans koppel van begin 20.