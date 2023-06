4 jaar cel voor ‘carjacker’ die Antwerp-trainer van Bommel probeerde af te persen: “Geen enkele twijfel dat hij meerderjarig is”

“Erg fier op onze eerste collectie”: Antwerpse vriendin­nen starten modelabel

De zomer is hier en daarmee ook The Sunday Club, een gloednieuw Antwerps label van vriendinnen onderneemsters Vicky Vanderlinden (38) en Catherine Vanbelle (40). De eerste collectie bestaat uit poncho’s, hoodies, een shopping bag in terry jersey en accessoires.