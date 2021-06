3M reageert voor het eerst op PFOS-vervuiling in Zwijndrecht: ‘We zullen helpen waar we kunnen’

Antwerpen Supporters in Belgisch bierencafé vieren feest na verlossend fluitsig­naal: “Mijn hartslag ging tegen 220 slagen per minuut”

27 juni Het was nipt, maar de supporters voor de Rode Duivels konden na lang bibberen en beven opgelucht ademhalen. In Antwerpen werd op het wereldse Sint-Jansplein hevig voor Portugal gestemd, elders in de stad uiteraard voor de Rode Duivels. Zo ook in het toepasselijke café Spéciale Belge.