35-jarige man gearresteerd die was veroordeeld tot 8 jaar cel voor invoer cocaïne

Antwerpen/Aartselaar Spanning rond toekomst Isvag stijgt, deadline 4 november: “Negatief advies Natuur en Bos is gamechan­ger”

Blijft hij open of niet? Of de huidige afvalverbrandingsoven van Isvag in Wilrijk alsnog een nieuwe vergunning krijgt, ligt uiterlijk begin november in handen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) leverde intussen wel een negatief advies af. “En Demir heeft vanuit die kant nog nooit een ongunstig advies verworpen of genegeerd”, zegt de Aartselaarse MINA-raad. Dat laatste spreekt het kabinet-Demir tegen. “Er zijn zowel dossiers waarin we ANB gevolgd en niet gevolgd zijn.”

18 oktober