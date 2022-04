34 organisaties zetten deuren open tijdens Erfgoeddag

Onder het motto Erfgoeddag maakt school! duikt Erfgoeddag 2022 in het rijke schoolverleden van Vlaanderen. In Antwerpen staan er ook heel wat activiteiten op het programma: in het oude Maagdenhuis maakt het publiek kennis met de klusjes en huishoudelijke taken die de weesmeisjes er onder de knie moesten krijgen en wordt er aangeleerd hoe te wassen en borduren als vroeger. In de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience zijn de schoonste schoonschriftletters te bewonderen en in het Zwartzusterklooster kan iedereen meer te weten komen over hoe de zusters er 700 jaar geleden samenleefden.