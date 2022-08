34-jarige verdachte opgepakt voor moord op man die op De Coninckplein in elkaar zakte

“Politiezone Antwerpen ontving maandagavond, rond 19 uur, een oproep van iemand die schoten zou gehoord hebben in de Bredastraat in Antwerpen,” bevestigt Kristof Aerts van het parket. “De oproep werd meteen ernstig genomen, maar intensief onderzoek leverde niet onmiddellijk duidelijkheid op. Een tiental minuten later volgde een melding dat een persoon op het De Coninckplein was neergestoken. Op camerabeelden bleek dat het om een automobilist ging die op het plein was uitgestapt, verder strompelde en dan in elkaar zakte. De opgeroepen hulpdiensten probeerden alles om hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. Het 46-jarige slachtoffer uit Lier is bezweken aan zijn verwondingen.”