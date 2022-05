34-jarige man gearresteerd voor autoinbraken

Antwerpen Alarmerend hoge PFOS-waar­den in bloed van bewoners in Groot-Antwerpen: “Een signaal dat we moeten blijven testen”

Een nieuw onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de geteste personen te hoge PFOS-waarden in het bloed heeft. Opvallend: de mensen in kwestie wonen niet in een straal van 5 kilometer rond de 3M fabriek, wel in andere gemeenten in Groot-Antwerpen. Voor opdrachtgever Grondrecht opnieuw een signaal naar de Vlaamse overheid om in actie te schieten.

